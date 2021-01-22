ليبيا: جلسة محادثات جديدة في بوزنيقة وترحيب دولي باتفاق آلية اختيار السلطة التنفيذية

أصدرت الجمعة وزارة الخارجية الفرنسية بيانا ترحب فيه مع الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى باتفاق الأطراف الليبية المتنازعة على آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان “إلى زيادة التعبئة” للدفع باتجاه اختيار سلطات تنفيذية انتقالية سريعا في ليبيا وذلك خلال لقاء جمعه في باريس مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وتعقد الأطراف الليبية الجمعة جلسة محادثات جديدة في بوزنيقة بالمغرب.

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