بينهم 7 أفراد من عائلة واحدة.. تأبين 14 من ضحايا المقابر الجماعية بترهونة في ميدان الشهداء

أقيمت عصر اليوم صلاة الجنازة على أرواح 14 من ضحايا المقابر الجماعية بترهونة، بينهم 7 أفراد من عائلة واحدة، بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.

وجاء ذلك بعد التعرف على هويات الضحايا من خلال مقتنياتهم الخاصة التي وُجدت معهم جنوب مدينة ترهونة.

انتشال 10 جثث مجهولة الهوية بمقابر جماعية في ترهونة

وتشهد مدينة ترهونة اكتشاف العديد من المقابر الجماعية منذ وقف إطلاق النار بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، كان آخرها انتشال 10 جثث مجهولة الهوية أمس بمقابر جماعية في ترهونة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا