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الدرقاش : كنت عضوًا في العدالة والبناء وشهدت الثراء المفاجئ الذي ظهر على قادته سنة 2014

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة عن كواليس انضمامه لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وأسباب إنشقاقه عن الحزب .

وقال الدرقاش وهو سجين إرهاب سابق بسجن أبوسليم في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك  : ” كنت عضواً فاعلاً في حزب العدالة والبناء من أبريل 2012 حتى أغسطس 2015 وهي فترة كان خلالها الحزب مكون مهم من مكونات فبراير وكان له دور بارز في مناكفة الأغلبية العلمانية في المؤتمر الوطني العام وحليفاً لتيارات الثورة الأخرى ” .

وفيما بدا أنه هجوم على العدالة والبناء بسبب الخلاف مع الغرياني ، قال الدرقاش أن الحزب كان سبباً في منع انتخاب محمود جبريل رئيساً لأول حكومة بعد الانتخابات وهو من دعم ترشح  نوري بوسهمين لرئاسة المؤتمر وهو من كان يحاول إيجاد ما أسماها صيغة توافقية لقانون العزل السياسي لأن تشديده هو ما قاد القانون للفشل وعدم التطبيق.

وأضاف : ” قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان اتجهت أنظار المجتمع الدولى إلى هذا الحزب وتغيرت أحوال الحزب بعد نوفمبر 2014 تغيراً كبيراً فبعد أن كان حزباً مفلساً غارقاً في الديون يعجز عن سداد إيجارات مقراته ويناقش دفع اشتراكات الأعضاء في كل اجتماع ويمارس القياديون فيه مهامهم دون مرتبات  ولا مكافآت ” .

وتابع الدرقاش : ” بعد الحكم تغيرت أحوال الحزب المالية فأصبح يستأجر المقرات الفخمة ويؤثثها بأفخر الأثاث وأصبح الاداريون في الحزب يتلقون مرتبات تضاهي مرتبات الوزراء والوكلاء وبدأت السيارات الفاخرة والمصفحة أحياناً تتغندر بقيادات الحزب “ .

وأشار الدرقاش إلى أن ” حالة الثراء هذه رافقها ظهور قنوات تليفزيونية تابعة للحزب وصار الحزب ينفق بسخاء على دوريات الكرة وحفلات الأطفال ويؤسس مكاتب وأندية للشباب ومقاهي ثقافية ودورات خارجية ثم أصبح يقود أندية رياضية وينفق عليها ببذخ وسخاء
فمن أين جاءت هذه الأموال وماذا كانت نتيجتها ؟ “.

وفي هذا السياق كشف الدرقاش عن ” اجتماع جرى في أغسطس 2015 للهيئة العليا للحزب تم فيه توجيه سؤال لرئيس الحزب محمد صوان عن هذه الأموال فأجاب أنها تبرعات والسؤال التالي كان ومن هم المتبرعون… الجواب كان: أنه لا بمكن الافصاح عن أسماء المتبرعين …. السؤال كان: لكن لماذا لم يتم رصد هذه التبرعات في ميزانية الحزب… الجواب كان : لا جواب “.

وقال الدرقاش إن ” المنعطف الأساسي في مسيرة الحزب السياسية كان هو تاريخ السادس من نوفمبر 2014 عندما فقد مجلس النواب شرعيته القانونية بحكم المحكمة وأصبح لزاماً على المجتمع الدولي البحث عن شريك من داخل المؤتمر الوطني العام لضرب المؤتمر وتفتيته وإنهاء دوره والقضاء عليه ” .

وختم قائلًا : ” حزب العدالة والبناء أصبح هو اللاعب الأساسي للقيام بهذا الدور ، ولهذا تركتُ الحزب ولست نادماً على الانضمام إليه ولا لتركه لأني انضممت والحزب جزء من فبراير وتركته بعد أن أصبح جزءاً من الثورة المضادة ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • فيما ما مضي أصدرت هيئة كبار العلماء في السعوديه بيانا صنفت فيه جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام، وتتبع أهدافها الحزبية التي تخالف نهج الدين الأسلامي الحنيف، حدد عضو سابق بمجلس الشورى 7 أسباب لخطورة وخبث جماعة الإخوان المسلمين. وقال عضو مجلس الشورى سابقا اللواء الركن علي التميمي 《لـصحيفة مكة》 إن المنظمات التي تعتمد فكر جماعة الإخوان المسلمين ترتكز على فكر المؤسسين لها والذي يشرعن العنف والعمل الإرهابي والاعتداء على الأبرياء وقتلهم والتنكيل بهم في حال خالفوا أفكارهم ورفضوها ولو كانوا مسلمين. وذلك في سبيل تحقيق غايات الحزب ونشر أفكاره وبسط نفوذه وزيادة القاعدة المؤمنة بأفكاره الضالة على أنها أساس الدين. الإسلامي، وهو الأمر الذي رفضته أغلب المؤسسات الإسلامية المعتدلة وصنفتها ومعها كثير من حكومات الدول الإسلامية على أن الأخوان جماعات إرهابية متطرفة وحذرت من الانخداع بشعاراتها الزائفة. وأضاف بأن هذه الجماعات وجدت من يمولها ويدعمها من قبل دول وجهات تستفيد من استخدامها كأدوات لنشر الفوضى والقلاقل في الدول التي يناصبونها العداء، بل حتى إنهم لم يتورعوا عن التعاون مع الحكومة الإيرانية المختلفة معهم في المذهب للحصول على دعمها وهم حاليا يحرضون الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ضد الدول العربية. أسباب خطورة جماعة الإخوان المسلمين بحسب التميمي
    01 يغلفون الباطل بالحق فيشرعون العنف والقتل تحت عباءة الإسلام والدين
    02 يهدفون للتغلغل والاستيلاء على السلطة لنشر فكرهم المتطرف 03 يكفرون من يخالفهم ولو كان مسلما موحدا 04 يوالون ويتحالفون مع من يخالفهم في الدين والمذهب إن كان فيه مصلحة لهم 05 يهدفون لزعزعة استقرار الدول 06 تفتيت النسيج الاجتماعي وتأليب فئات المجتمع بعضها ضد بعض07 يدعون شعارات زائفة كالعدالة والبناء وحقوق الإنسان لتضليل العامة وإخفاء أهدافهم الحقيقيه واليك الجماعات وتنظيمات التي خرجت من عباءة الإخوان المسلمين داعش النصرة القاعدة حركات التكفير على اختلافها

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    • المهم الآن هل الدرقاش عاد الي الأسلام الصحيح او لازال في الشك والضلال الذي عليه الصلابي والخرياني وغيرهم من الذين زين لهم سؤ عملهم فرأوه حسناً

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  • الأن ومن المهم على الادارة العامة للمحاسبة للمؤسسات والقضاء الليبي أن يفهموا ويقتنعوا بأن ليبيا والمصلحة الوطنية العامة ـ أهم من أي شيء أخر ـ لو إنعدم الضمير وتجرأت الوقاحة بسرقة المال العام وادارات الأصلاح والتحجج بالانتماء أو الولاء لحزب معين ـ فانقولوا لليبيا الله يرحمك وعليك السلام ….!! ـ
    ضروري يتم تحديد المهام والعمل بجدية لمصلحة ليبيا بشكل عام ـ وليس لمصلحة فرد أو جماعة معينة ـ إنتم ليش مدايرين هالثور اللعينة هاذي …..؟!!! ماتوا خيرة شباب ليبيا وهاجروا منها بسببكم إنتم ..!!!!!
    _ليبيا بريئة منكم ومن أنانيتكم وأمراضكم …..ـ وإنتم واحزابكم وابنائكم عايشين فالرخاء والنعيم ـ استحوا شوية حتى على وجوهكم ـ !!!! – وأصحوا وخلوا عندكم ضمير ـ من لم يصلح بلاده ويعطي كل ذي حق حقه بأخلاص …… فلا يستحق أن يعيش فيها أو يستفيد من خيراتها .

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