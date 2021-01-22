الحرس البلدي يتلف كميات من المواد المنتهية صلاحيتها

أتلفت كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أمام مقر جهاز الحرس البلدي فرع سرت، والتي صادرها أفراد الجهاز خلال حملة تفتيش على عدد من الأسواق التجارية والمحلات في المدينة.

رئيس فرع جهاز الحرس البلدي العميد جمعة امبية، أكد أنه تم التعامل مع المحلات المخالفة حسب الإجراءات القانونية، كما أن حملة التفتيش ما زالت مستمرة، مطالبا المواطنين بالتأكد من صلاحية ما يتم شراؤه وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي مواد منتهية الصلاحية في المحال التجارية.

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