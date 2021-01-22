موسى فرج: وفد “النواب والدولة” وصلا بوزنيقة لاستكمال مشاورات الاتفاق السياسي

أكد عضو مجلس الدولة والمشارك في اجتماعات بوزنيقة بشأن المناصب السيادية موسى فرج، وصول أغلب اعضاء لجنتي الحوار 13+13 بمجلس الدولة والنواب إلى بوزنيقة المغربية.

قال موسى فرج في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: “الاجتماع سينطلق اليوم الجمعة الساعة 4 بتوقيت ليبيا، ويستمر إلى حين استكمال ما تبقى من خطوات بشأن المناصب السيادية، وسيناقش استكمال الخطوات الفعلية بخصوص آلية الترشح للمناصب وطرق قبول المترشحين وعملية فرزهم واختيارهم بتوافق مع مجلس النواب حسب الاتفاق الأخير بيننا” وفق قوله.

وواصل قائلاً: “نتوقع استكمال استحقاق شاغلي المناصب السيادية بتوافق بين المجلسين وفقا للمادة 15 للاتفاق السياسي وخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية تزامنا مع اقتراب اعتماد السلطة التنفيذية القادمة” على حد تعبيره.