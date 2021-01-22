أمين حلف “ناتو” يبدي قلقه من الأوضاع في ليبيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ اليوم الجمعة عن قلقه بشأن الوضع في ليبيا، مؤكدا أن ناتو ملتزمًا بتقديم المشورة في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية طويل الأمد، مع مراعاة الظروف السياسية والأمنية.

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لبحث مجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط وأفغانستان وليبيا.

ورحب الأمين العام للحلف خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الناتو بمواصلة المحادثات التي تتم بوساطة الناتو بين تركيا واليونان حول آلية عسكرية لفض النزاعات في شرق البحر المتوسط.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه سيناقش خلال الاجتماع القادم لوزراء دفاع الناتو في فبراير مستقبل مهمته التدريبية، وقال “أيا كان المسار الذي نختاره، فمن المهم أن نفعل ذلك معًا ، بطريقة منسقة ومدروسة”، مضيفًا أن الناتو يدعم محادثات السلام الأفغانية، كما كان على جدول الأعمال أيضًا التوسيع المخطط له لبعثة ناتو التدريبية في العراق للمساعدة في ضمان عدم عودة داعش أبدًا.

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