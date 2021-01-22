في ظل حكم السفارات.. نورلاند يتواصل مع أعضاء مجلس بلديات الجنوب

بحث السفير الأمريكي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند، هاتفيا مع عميد بلدية بنت بية “أشرف المصلح” وعميد بلدية سبها “الشاوش غربال” وعميد بلدية اوباري” أحمد ماتكو نينو” المستجدات الأخيرة على صعيد منتدى الحوار السياسي الليبي والتحديات التي تواجه بلديات الجنوب التي تشعر بالتهميش والإقصاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب الليبي.

وقالت السفارة الأمريكية لدي ليبيا في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن عمداء بلديات الجنوب أعربوا عن دعمهم للمسار السياسي برعاية البعثة الأممية.

وأضاف البيان أن نورلاند أكد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم المسار السياسي الليبي والجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في الجنوب.

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