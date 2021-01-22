عميد القره بوللي: نعاني أمراضاً وكوارث بيئية وشحاً في الديزل وانعداماً بالسيولة

ناشد عميد بلدية القره بوللي حسين أبو غنيمة، حكومة الوفاق، سرعة التدخل لإنقاذ البلدية مما تعانيه من كوارث، وفق تعبيره.

قال أبو غنيمة في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24”: “نعاني انعدام السيولة النقدية، وآخر مرة سُيّلت الأموالُ للمصارف كانت في عيد الأضحى أواخر يوليو المنصرم، ونحذر من وقوع كارثة بيئية بالبلدية بسبب إيقاف إتمام مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي”.

أضاف عميد البلدية: “راسلنا الجهات المسؤولة في المرافق والإسكان نناشدهم استكمال المشروع قبل تهالكه، ولم نلقَ ردّا، ومحطات الوقود في البلدية تشهد شحا مستمرا في وقود الديزل، القره بوللي تسجل ارتفاعا في الإصابات بكورونا، والمصابون يحالون إلى مراكز العزل بطرابلس”.

وواصل قائلاً: “ليس في البلدية مركز عزل، ولدينا مبنى لكن ننتظر من وزارة الصحة تجهيزه بالمعدات والأجهزة”.