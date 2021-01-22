عميد القره بوللي: نعاني أمراضاً وكوارث بيئية وشحاً في الديزل وانعداماً بالسيولة

ناشد عميد بلدية القره بوللي حسين أبو غنيمة، حكومة الوفاق، سرعة التدخل لإنقاذ البلدية مما تعانيه من كوارث، وفق تعبيره.
قال أبو غنيمة في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24”: “نعاني انعدام السيولة النقدية، وآخر مرة سُيّلت الأموالُ للمصارف كانت في عيد الأضحى أواخر يوليو المنصرم، ونحذر من وقوع كارثة بيئية بالبلدية بسبب إيقاف إتمام مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي”.
أضاف عميد البلدية: “راسلنا الجهات المسؤولة في المرافق والإسكان نناشدهم استكمال المشروع قبل تهالكه، ولم نلقَ ردّا، ومحطات الوقود في البلدية تشهد شحا مستمرا في وقود الديزل، القره بوللي تسجل ارتفاعا في الإصابات بكورونا، والمصابون يحالون إلى مراكز العزل بطرابلس”.
وواصل قائلاً: “ليس في البلدية مركز عزل، ولدينا مبنى لكن ننتظر من وزارة الصحة تجهيزه بالمعدات والأجهزة”.
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