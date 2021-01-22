بوغدانوف و كوبيش يناقشان الوضع في ليبيا

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن ممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، تباحث هاتفياً، مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وحولها.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، بياناً أكد أنه خلال المحادثة تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وما حولها، مبينة أنه تم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام، وإقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في البلاد.

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