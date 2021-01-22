شاهد..لحظة افتتاح حوار بوزنيقة الليبي-الليبي

استأنف وفدان الليبيان ،صباح اليوم الجمعة في مدينة بوزنيقة المفاوضات حول آليات تقاسم المناصب السيادية وتحديد المعايير المطلوب للتعيين في سبعة مؤسسات وطنية، وذلك غداة اتفاق أعضاء لجان الحوار السياسي الليبي على آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية.

ويأتي استئناف جلسات مسار بوزنيقة صباح اليوم لاستكمال جولات تفاوض سابقة حققت تفاهمات إيجابية حيث نتج عنها توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمناصب السيادية في ليبيا.

متصفحك لا يدعم فيديو HTML5. ويبدو من خلال الجلسة الافتتاحية التي حظيت بتتبع اعلامي كبير بأن هناك نوعا من الارتياح والاستعداد لتحقيق النجاح في جولات الحوار، خاصة وان المفاوضات في عدة محطات في العالم حققت ما هو منتظر منها نظريا على الاقل، وأن الكثيرون يعبرون عن تخوف بخصوص التطبيق على المستوى الواقعي.

وينتظر في نهاية كل جلسة حوار اصدار ملخص حول نتائجها، ولم يتم تحديد مدة معينة الجولة.