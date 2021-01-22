المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يطالب دول الاتحاد بـ”موقف جدِّي” لحل الأزمة

أشار تقرير أصدره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية حول ليبيا إلى أهمية جعل ليبيا أولوية مشتركة في السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي.

وناشد تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الدول الأوروبية التغلب على مقارباتها المتنافسة وتنشيط المسار السياسي للأمم المتحدة في ليبيا، كما يطالب بأن تركز دول الاتحاد على حماية المصالح الأساسية للقارة في ليبيا، مشيرا إلى أن إنهاء الصراع في ليبيا من صالح الأوروبيين، وذلك عبر إنشاء شريط محلي موثوق به للحفاظ على النفوذ الأوروبي في ليبيا لإنجاح عملية الأمم المتحدة السياسية.

وحث التقرير الدول الأوروبية على اتباع نهج عملي لوقف محاولات العرقلة المحلية والدولية لإفساد المسار السياسي، مؤكدا على وجوب دعم إصلاح قطاع الأمن وتوفير الاستقرار في ليبيا لتعزيز آليات الحوكمة والمساءلة

ويرى التقرير أن الأطراف الليبية وبدعم دولي غير مهتمة بآلية نزع السلاح مع استمرار تدفق المرتزقة إلى ليبيا، كما شكك التقرير بالتزام الأطراف الليبية باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2019، وفي تعهدات الأطراف الليبية في بنود اتفاق وقف إطلاق النار واصفا إياها بـ “غير الواقعية”

واعتبر المجلس الأوروبي أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي لا تريد التصعيد في ليبيا، محذرا من تكرار التاريخ نفسه بتنافس الجميع على السلطة بدلا من حل المشكلات في ليبيا، فيما حمل التقرير مطالبات للأوروبيين بالتصدي لمن يرغب في عرقلة المسار السياسي في ليبيا.

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