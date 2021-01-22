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وفد إيطالي يصل “الرجمة” للقاء المشير حفتر

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر مع وفد الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جاني كارافيللي أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

ونوقش خلال اللقاء الذي عقد في الرجمة ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطرفين لمحاربة هذه الظواهر والقضاء عليها حيث أكد الوفد الايطالي دعن بلادهم الكامل لاستقرار ليبيا ودعم العملية السياسية تمهيداً لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام مؤكدين على دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 وتوحيد المؤسسات في ليبيا والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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