شوبار: جمع السلاح واسترداد الأموال المنهوبة أهم مهام الحكومة الجديدة

قال المحلل السياسي، محمد شوبار، إنّ الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها في ليبيا بعد الاتفاق الأخير بين الفرقاء ستوكل إليها مهمتين أساسيتين وهما جمع السلاح واسترداد الأموال المنهوبة.

وقال شوبار، إن الطموح في المرحلة المقبلة هو جعل ليبيا أحد أقطاب النمو في المتوسط والمغرب الكبير، مما سيتيح فرص عمل لكل شباب المغرب الكبير.

ولفت شوبار، إلى المراحل المتعلّقة بالتسويات لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه لحلّ الأزمة في ليبيا، والقائمة على وقف اطلاق النار وفتح الحقول النفطية وتحييدها عن الصراع إضافة إلى حظر السلاح وخروج المرتزقة، مشدداً على الرغبة في التأسيس لدولة ديمقراطية بشكل نظيف.

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