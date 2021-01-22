أمين حلف الناتو: ما يجري في ليبيا يقلقنا ومستعدون لتقديم المشورة

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ عن قلقه من الأوضاع بليبيا، وقال خلال لقائه وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو بمقر الحلف بـ بروكسل، إن موقف الناتو راسخ في الالتزام بتقديم المشورة في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية في ليبيا.

واستقبل أمين عام حلف شمال الأطلسي الـ “ناتو”، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، في مبنى الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونشر تشاويش أوغلو في تغريدة على حسابه في “تويتر”، صورا تظهر جانبا من اللقاء الذي جمعه مع أمين عام حلف الـ”ناتو”.