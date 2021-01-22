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السراج يطالب الأمم المتحدة بدعم الانتخابات المقبلة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بدعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد في ديسمبر المقبل.

وأشار السراج طالب في رسالته مجلس الامن إلى ضرورة إصدار قرار يدعم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ويمنح تفويضا للبعثة الأممية لدى ليبيا لتدعم وتوفر الامكانات اللازمة لها، ولتقديم المساعدة التقنية والفنية، ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في كل مراحله.

ودعا السراج في رسالته، الأمم المتحدة، الى توفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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