بيان خماسي مشترك للترحيب بآلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة

رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بتصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، والتي ستوجه ليبيا نحو استحقاق الانتخابات الوطنية.

وقالت الحكومات الخمس في بيانها المشترك، إن قرار ملتقى الحوار السياسي يؤكد مطالب الشعب الليبي الواضحة، بأنه قد آن الأوان لتغيير الوضع الراهن، مبدية تأييدها لتبني حكومة موحدة وشاملة.

كما أكدت على الدور الحاسم للمجتمع الدولي في دعم الحل السياسي في ليبيا، مشددة على ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين من خلال مواصلة دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

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