مكون التبو في لجنة الـ60 يرفض اتفاق لجنة المسار الدستوري في الغردقة

أعلن ممثلا التبو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور خالد بوبكر وهلي والسنوسي حامد وهلي رفضهما الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة المسار الدستوري في مدينة الغردقة المصرية، وكل عمل يعطي الشرعية للمسودة الصادرة عن اللجنة.

وأعرب بوبكر والسنوسي، في بيان امس الخميس، عن رفضهما الاستفتاء على هذه المسودة، مطالبين بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا بضمان التوافق حول وضع الدستور وفق المادة رقم 30 من الإعلان الدستوري الموقت، وذلك بالإشراف على حوار مستقل بين أعضاء هيئة الدستور، بعيدا عن مسارات ملتقى الحوار.

وكان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا قد أصدر بيان أمس الخميس، رفضه لما توصلت إليه اللجنة الدستورية من نتائج حول الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد اجتماعها في الغردقة المصرية.

واعتبر المجلس في البيان أن هذه الخطوة “منزلقا خطيرا وعملا عدائيا ضد أمازيغ ليبيا”، مؤكدا مقاطعة أمازيغ ليبيا للاستفتاء وعدم اعترافهم بنتائجه.

يذكر أن المناطق الناطقة بالأمازيغية في ليبيا قاطعت انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي جرت في فبراير عام 2014 اعتراضًا على ما اعتبرته “تمثيلاً شكليا” لمكونات المجتمع الليبي في الهيئة.