الدرسي: اللجنة الدستورية أثبتت بطلان فاعليتها

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن اللجنة الدستورية أثبتت بطلان فاعليتها عندما ناشدت البعثة الأممية والمجتمع الدولي إقرار الاتفاقات وما تتوصل إليه اللجنتان، ولم تمررها للجسمين التشريعيين، ما يدل على ضعف اللجنة بحسب وصفه.

الدرسي أشار في تصريحات صحفية إلى أن المطلوب هو إيجاد قاعدة دستورية مؤقتة لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، مضيفا أن هناك نقاشا كبيرا وتحاورا يجب أن يتم مع أهل الاختصاص ليناقشوا العقبات والمشاكل.

ورأى عضو مجلس النواب أن الكرة الآن في ملعب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن المعرقلين أتتهم الفرصة لاستغلال موضوع الدستور للتمديد والمماطلة.

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