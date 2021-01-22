السرقات تفاقم أزمة الكهرباء.. والمواطن يرزح تحت نير الظلام

ماتزال التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية وسرقة أسلاك الكهرباء في ليبيا متواصلة لتشكل بذلك أبرز أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة جديدة طالت أسلاك الكهرباء بطول 900 متر على خط اتجاه المبروك اللافي مما تسببت في فقدان تغذية 12 محولا داخل نطاق دائرة توزيع السواني إضافة إلى سرقة 1650 مترا من أسلاك الكهرباء على خط الديابات بالجفارة.

وتكررت عملية السرقة في أكثر من موقع وعلى مدار سنوات ما جعل من الشركة تطالب بتوفير عناصر من الأمن على المحطات التي طالتها الاعتداءات والسرقات غير أن الجهات المختصة لم تستجب لهذه المطالب وبقيت هذه الظاهرة مستمرة.

ومع تواصل أزمة انقطاع الكهرباء وكل تلك التعديات إلا أن الشركة أعلنت عن متابعة الخطة الاستراتيجية والخروج من الأزمة التي تمر بها الشبكة وهو ما يجعلها أمام تحد جديد في ظل ديمومة طرح الأحمال وتأثر المواطن منها بشكل كبير.

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