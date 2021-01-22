الشروع في إزالة العوائق لبناء محطة طبرق الغازية

أخبار ليبيا 24-خاص

قال عبدالباسط عوض العوامي مدير موقع مشروع محطة طبرق الغازية اليوم الجمعة إن شركة ميتكا اليونانية في التجهيزات والأعمال الفنية شرعت في بناء المحطة الغازية التي ستنتح 740 ميغاوات.

وأضاف العوامي، لأخبار ليبيا24، أن الشركة قامت بإزالة خمسة أبراج كانت عائقا داخل الأرض التي ستبنى عليها المحطة، لافتًا إلى أنه متبقي برج آخر وسيتم إزالته، كما سيتم زراعة برجين داخل أسوار شركة الخليج العربي للنفط.

وقال العوامي، “لدينا مبنى ” 10.5 ” قائم يغذي في شركة الخليج ستتم إزالته، كما لدينا بعض الحفريات لردم الكوابل”.

وأكد العوامي، أن البداية الحقيقية لبناء المحطة ستكون في منتصف مارس القادم بعد إزالة كل العوائق داخل الأرض التي خصصت لبناء المحطة.

وأفاد، أن شركة ميتكا اليونانية أخذت عينات من التربة وعقدت اجتماعا الخميس بعد وصول بعض المهندسين التابعين للشركة.

وأوضح، أن المحطة تتكون من 4 وحدات والوحدة الأولى ستكون جاهزة بعد حوالي 18 شهرا لتنتج 185 ميغاوات وستتم في المرحلة الأولى إنشاء وحدتين بطاقة إنتاجية 370 ميغاوات.

وأكد العوامي، أن ببناء هذه المحطة ستحل مشاكل كثيرة في انقطاع الكهرباء.