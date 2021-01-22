البعثة الأممية تعلن بدء تقديم الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم أمس عن فتح باب الترشح، والذي سيستمر لغاية الخميس الثامن والعشرين من يناير، لعضوية السلطة التنفيذية بالمرحلة التحضيرية لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء، ورئيس الوزراء، والتي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
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قناة ليبيا
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