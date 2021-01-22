“بوغدانوف” يستقبل رئيس جهاز المخابرات السابق للوفاق في موسكو

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع عضو مجلس النواب الليبي المقاطع فتح الله حسين عبد الكريم، مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن بوغدانوف، استقبل “السعيطي” في موسكو وبحث معه عددا من القضايا.

وبحث الجانبان سبل إقامة اتصالات روسية ليبية على طول الخط البرلماني.

وأضاف البيان: “في سياق محادثة مستفيضة، جرى تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا وما حولها”.

وفي الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى مهمة التنسيق الفعال للجهود من أجل تعزيز حوار مستقر بين الليبيين بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في البلاد على أساس أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510، وفقا للبيان.

وبحث الجانبان في هذا السياق سبل إقامة اتصالات روسية ليبية على طول الخط البرلماني.

يشار إلى أن النائب فتح الله السعيطي عضو مجلس النواب عن دائرة اجدابيا انضم إلى النواب المقاطعين في طرابلس، قبل أن يصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراره رقم 646 لسنة 2016، بتعيينه رئيسا لما يسمى جهاز المخابرات الليبية التابع له.