تسجيل 40 إصابة بفيروس «كورونا» في زليتن و12 حالة شفاء

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، عن تسجيل 40 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، و12 حالة شفاء.

وأوضحت اللجنة أن المختبر المرجعي زليتن أخذ 116 مسحة أنفية، أظهرت نتيجة تحليلها سلبية 78 عينة، بينما تأكد إصابة 31 شخصا من البلدية وثلاثة من خارج البلدية، وست حالات مكررة لم تشفَ بعد.

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كما أكدت اللجنة شفاء 12 حالة وفق دليل شفاء زليتن دون مسحات أنفية، كما غادرت 180 حالة مغادرة من النشطة بالتقادم.

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