التكبالي: السراج يحاول شرعنة المليشيات لمواجهة باشاغا

أعرب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، عن عدم تفاؤله بخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا في المهلة الزمنية المحددة التي أوشكت على الانتهاء، مضيفا أنهم سيتظاهرون بالخروج إلا أنهم لن يفعلوا ذلك.

وتابع التكبالي ، في تصريحات صحفية ، أن عملية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا لا يمكن أن تتم بسلاسة إلا بتدخل قوى خارجية، مبينا أن وكلاء المرتزقة في ليبيا لا يمكن أن يغامروا بإخراجهم دون ضمان مصالحهم.

وأكد التكبالي أن عملية تفكيك المليشيات ودمجهم ضمن المنظومة الأمنية أمر معقد لأنه يستدعي تغييرا في المشهد السياسي بليبيا حتى يمكن تحقيق ذلك.

وأوضح التكبالي أن هناك محاولات من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج لشرعنة المليشيات الذين سرقوا ونهبوا وتقليدهم مناصب حساسة في إطار حربه على غريمه ومنافسه وزير داخليته، فتحي باشاغا،.

ولفت التكبالي إلى أن السراج فطن للعبة باشاغا بدمج المليشيات لكي يستعين بهم في الوصول إلى حكم طرابلس ومنها للسيطرة على ليبيا، مضيفا أن السراج وجد في ذلك الأمر ذريعة لكي يجمع مليشيات طرابلس ويعطيها الشرعية لتكون ندا لمليشيات مصراتة التي يتزعمها باشاغا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24