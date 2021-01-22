فحيمة: ما تم الوصول إليه في المسار الدستوري غير قابل للتنفيذ قبل 24 ديسمبر

قال عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، إن ما تم الوصول إليه في المسار الدستوري غير قابل للتنفيذ قبل الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وأوضح فحيمة في تصريح لقناة ليبيا أن نص المادة السادسة من قانون الاستفتاء أصبح نصا دستوريا بعد أن تم إدخاله حرفيا في الفقرة الثانية عشرة من المادة ثلاثين من الإعلان الدستوري كتعديل عاشر للإعلان الدستوري المؤقت، وبالتالي فإن تعديل الفقرة السادسة من قانون الاستفتاء لن يجدي نفعا ولن يؤتي آثاره القانونية المطلوبة، وسنبقى بحاجة إلى إجراء تعديل دستوري جديد بمئة وأربعة وعشرين صوتا، وهذا لن يتأتى بوضع البرلمان الحالي وتشظيه حسب قوله.

وأشار فحيمة إلى أنه حتى وإن تم إقرار الدستور فإن مواعيد إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد ستتجاوز الموعد المقرر.

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