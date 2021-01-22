وفاة زوجة ولي عهد ليبيا إبان الحكم الملكي

فارقت الأميرة فوزية الطاهر باكير، حرم الأمير الحسن الرضا السنوسي، ولي عهد ليبيا إبان الفترة الملكية الحياة أمس الخميس في إحدى مستشفيات لندن عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

وأكد خبر الوفاة نجلها خالد الحسن الرضا السنوسي بمنشور كتبه على صفحته على الفيسبوك مضيفا “أسأل الله عز وجل أن يتقبلها برحمته ويغفر لها ويعفوا عنها ويسكنها فسيح جناته ويلهمنا جميل الصبر والسلوان”.

يشار إلى أن الأمير الحسن الرضا السنوسي في عام تزوج فوزية الطاهر باكير أصيلة مدينة عام 1959م ، ورُزق بـ3 بنات و5 أبناء، وقد عين الحسن الرضا ولياً للعهد في منتصف 1956م، بعد وفاة والده محمد الرضا السنوسي ولي عهد ليبيا في ذلك الوقت، عام 1955م.

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