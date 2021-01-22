الهلال الأحمر ينتشل جثة متحللة من داخل حي المغار في درنة

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قام فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع درنة الخميس بانتشال جثة متحللة مجهولة الهوية كانت موجودة تحت ركام أحد المباني بحي المغار وسط المدينة.

وأفاد المكتب الإعلام للهلال الأحمر درنة، أنه تم تسليم الجثة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أنه تم دفن 3 جثث متحللة مجهولة الهوية بمقبرة الفتائح، وذلك بعد انتشالها في الأيام القليلة الماضية من داخل المدينة القديمة.

وكان حي المغار بوسط درنة آخر الأحياء السكنية، التي كانت تتحصن داخلها الجماعات الإرهابية قبل تطهيره من قبل القوات المسلحة عام 2018.