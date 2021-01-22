السراج يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعم إجراء الانتخابات في موعدها

السراج وفي رسالة إلى غوتيريش طلب إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم العملية، ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الإمكانات اللازمة لها.

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