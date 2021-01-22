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السراج يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعم إجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

السراج وفي رسالة إلى غوتيريش طلب إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم العملية، ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الإمكانات اللازمة لها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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