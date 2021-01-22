مجموعة العمل الاقتصادية تعقد اجتماعا لمعالجة القضايا الملحة

عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، أمس، اجتماعا لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة في البلاد، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، وعدد من المسؤولين الوطنيين والدوليين.

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