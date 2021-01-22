العلواني: إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا يتوقف على الإرادة الدولية

أكد المحلل العسكري ،شرف الدين العلواني، إمكانية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا بحرا أو جوا شريطة وجود إرادة دولية وعدم حدوث طارئ يؤجل تنفيذ العملية.

وقال العلواني في تصريحات صحفية، إن المرتزقة الأجانب في ليبيا موظفون تحت سيطرة داعميهم وقياداتهم، مضيفا أن عملية إخراجهم ليست بالأمر الصعب إذا ما علمت تلك القيادات أنهم متابعون ومن الممكن اصطيادهم واقتيادهم خارج البلاد.

وأوضح العلواني أن دمج المليشيات المسلحة ضمن المنظومة الأمنية في ليبيا تنفيذا لاتفاق جنيف يعد حلا مبدئيا يمهد للإسراع بتفكيك تلك المليشيات دون إثارة قلاقل.

وتابع العلوني أن صمت بعض الأطراف الوطنية عن شرعنة المليشيات الهدف منه الوصول إلى تشكيل دولة المؤسسات أولا.

وأكد العلواني أن المعطيات الظاهرة حاليا على السطح تدل على وجود رغبة دولية في السيطرة على الوضع القابل للانفجار بليبيا خشية أن تتحول البلاد إلى قاعدة للإرهاب العالمي ما يهدد الغرب عموما وأوروبا خصوصا.

وأشار العلواني إلى أن هناك تغييرا كبيرا وحلحلة متوقعة في المشهد العام بليبيا تقوده الدول الغربية التي توافقت على سياسة تقاسم المصالح فيما بينها، مضيفا أنه سيتم تنفيذ كل ما توصلوا إليه من قرارات بدون الرجوع إلى من وصفهم بـ”البيادق” التي تقود ظاهريا المشهد السياسي الليبي.

ولفت العلواني إلى أن الدول الغربية تعي أهمية الجيش وكيف أنه رقم صعب في المعادلة، مشيرا إلى أنه طالما أن الجيش قوي وانتمائه لليبيا قوي فلا خوف على البلاد، داعيا الليبيين ودول الجوار إلى الاطمئنان.

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