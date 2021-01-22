ممثلا التبو في الهيئة الدستورية يعلنان رفضهما اتفاق اللجنة الدستورية

أعلن ممثلو التبو في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، رفض ما توصلت إليه اللجنة الدستورية من اتفاق، وكل عمل يعطي الشرعية للمسودة الصادرة عن اللجنة، والتي قالوا إنها مخالفة للتوافق.

ممثلا التبو في الهيئة الدستورية، خالد بوبكر، والسنوسي حامد وهلي، أكدا في بيان رفضهما الاستفتاء على هذه المسودة، مطالبين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضمان التوافق حول وضع الدستور وفق المادة ثلاثين من الإعلان الدستوري المؤقت، وذلك بالإشراف على حوار مستقل بين أعضاء هيئة الدستور، بعيدا عن مسارات ملتقى الحوار.

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