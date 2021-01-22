المحجوب: 5+5 طالبت بخروج جميع المرتزقة من ليبيا فورا

أعلن خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـالجيش، أن اللجنة العسكرية 5+5 بمشاركة ممثلين من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وأيطاليا وتركيا طالبت في اجتماعها يوم 20 يناير بمجموعة طلبات.

وكشف المحجوب، عن هذه الطلبات والتي تمثلت في خروج جميع القوات الأجنبية وكذلك جميع المرتزقة من البلاد فورا، وتفعيل حظر السلاح إلى ليبيا والالتزام والتقيد به، وأيضاً توقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق سواء دول أو أشخاص.

ولفت المحجوب إلى أن جميع الأطراف أكدت على ضروره خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وعودة الاستقرار إليها.

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