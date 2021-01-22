البرعصي: قوة السلاح هي الوحيدة القادرة على إخراج المرتزقة من ليبيا

أكد المحلل العسكر ، شريف بوعقرب البرعصي، إنه يمكن إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا بقوة السلاح فقط، مستبعدا أي حل سلمي أو اتفاق يضمن خروجهم نهائيا.

وقال البرعصي في تصريحات صحفية، إنه يمكن تفكيك المليشيات المسلحة في ليبيا شريطة توافر عدة أمور لن تتحقق إلا على المدى الطويل وهي مواثيق وعفو عام وقانون بعدم الملاحقة وسلم اجتماعي وتوافق ليبي ليبي على شخصيات قيادية عسكرية وسياسية.

وأوضح أن عملية دمج المليشيات المسلحة في المنظومة الأمنية يجب أن تتم بشكل فردي وليس كجماعات وفق ما نص عليه اتفاق جنيف الذي حدد آلية تحقيق ذلك وكيفية تنفيذه، لافتا إلى أن التطبيق الفعلي لم يحدث بعد.

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