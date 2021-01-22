أهالي «حي علام بتاورغاء» يطالبون السراج بزيارة مدينتهم.. والسبب

طالب أهالي حي “علام” بمدينة تاورغاء، السلطة المحلية بالمدينة والمجلس الرئاسي بسرعة العمل على توفير سبل العودة إلى ديارهم، كما طالبوا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بزيارة مدينة تاورغاء للوقوف على العوائق التي تعيشها المدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي تاورغاء المكلف، عبد الرزاق قاسم، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”:”إن نحو 250 عائلة تاورغية أعاقتهم ضعف الإمكانيات من العودة إلى ديارهم في حي علام بتاورغاء، وذلك نتيجة لضعف الآليات اللازمة لمركز خدمات النظافة العامة بتاورغاء، وعدم إيفاء المجلس الرئاسي لحكومة بكامل وعودة وتطبيق الاتفاق الموقع عليه بين تاورغاء ومصراته والذي قام رئيس المجلس الرئاسي بالتصديق عليها، والذي من ضمن بنوده فتح الطرق بين المساكن وإزالة الركام والمخلفات لكي يتمكنوا أهالي الحي من البدء في ترميم مساكنهم والعودة إليها”، بحسب تعبيره.

وأوضح قاسم، :”إن حي علام يسكنه أكثر من 250 عائلة وهي الآن أغلبها موجودة داخل المخيمات بطرابلس وبنغازي تنتظر تذليل الصعاب أمامها للعودة إلى الديار، ومن جانب آخر ينتظر الأهالي إيصال الكهرباء لداخل الحي فهو يعتبر أساسي لكل منزل”، لافتا إلى أن أهالي الحي يطالبون السلطة المحلية بتاورغاء والمجلس الرئاسي بسرعة العمل على تذليل الصعاب أمامهم للعودة إلى الديار وإنهاء فترة زمنية قاسية ومؤلمة داخل المخيمات وخارجها وتوفير أبسط مقومات الحياة منها توصيل الكهرباء والماء وفتح الطرق وصيانة المرافق التعليمية والصحية بالحي.