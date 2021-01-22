المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يؤكد رفضه القاطع للاستفتاء على الدستور

أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان له، رفضه القاطع لما توصلت إليه اللجنة الدستورية فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور، وأضاف البيان، أن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا سيقاطع عملية الاستفتاء، ولن يعترف بنتائجها، موجها الدعوة في الوقت ذاته لجميع الأعضاء والبلديات التي تقع ضمن نطاق عضوية المجلس إلى عقد اجتماع طارئ.

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