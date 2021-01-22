تنديد في طبرق بما يتعرض له المهاجرون المصريون من تعذيب على يد المهربين

استنكر أهالي طبرق، اليوم الجمعة، ما يتعرض له المهاجرون المصريون من تعذيب على يد المهربين في ضواحي طبرق وبئر الأشهب وإمساعد.

ونظم عدد من أهالي طبرق وقفة أصدروا بعدها بيانا حصلت «بوابة الوسط»، على نسخة منه قالوا فيه «نستنكر وبأشد العبارات ما يتعرض له الأشقاء المصريون من عمليات تعذيب وقتل على يد المرتزقة المهربين للهجرة غير الشرعية في طبرق وضواحيها».

وشدد البيان على ضرورة معاقبة هؤلاء المهربين ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

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وتنشط ظاهرة الهجرة غير الشرعية في طبرق وبئر الأشهب وإمساعد لقربها من مصر من الجهة الشرقية، حيث يقوم هؤلاء المهربون بابتزاز المهاجرين ومطالبة أهلهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراح أبنائهم.

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