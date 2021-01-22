السفارة الأميركية في ليبيا: يسمح لليبيين بالدخول إلى الولايات المتحدة

ألغت الولايات المتحدة القيود المفروضة على دخول الليبيين إلى أراضيها، بعد توقيع الرئيس الأميركي الجديد جوزيف بايدن أمرا رئاسيًا لـ “إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة” والتي يتضمن حظر دخول مواطني عدد من البلدان بينها ليبيا.

وأنهي هذا الإعلان قيود السفر المفروضة بموجب الأمرين الرئاسييْن 9645 و 9983 والتي وضعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فيما أشارت السفارة الأميركية في ليبيا إلى أن هذا الرفع لا يلغي بروتوكولات اختبار فيروس كورونا المستجد والحجر الصحي للمتقدمين للحصول على التأشيرات وخدمات المواطنين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في تونس.

وأشارت السفار الأميركية في ليبيا إلى أنها ستقوم قريبًا بتحديث المعلومات على موقعها الإلكتروني للحصول على إرشادات حول كيفية التقدم للحصول على تأشيرة في سفارة الولايات المتحدة في تونس والتي تقدم خدماتها حاليا للمواطنين الليبيين والمتطلبات التي تفرضها تونس للدخول إلى أراضيها فيما يتعلق بفيروس كورونا.

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