موظفو الخطوط الليبية يهددون بوقف كامل الرحلات الجوية في مطار بنينا

طالب عدد من موظفي شركة الخطوط الليبية، في بيان لهم، بفكّ الحجز عن الطائرة المحتجزة من قبل سلطات الطيران في مصراتة، مُهدّدين بوقف كامل الرحلات الجوية في مطار بنينا.

وطالب الموظفون، الجهات المختصة؛ بضرورة دفع مُرتّباتهم المتأخرة منذ حوالي عام.

وفي نوفمبر الماضي، أكد المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية بالمنطقة الشرقية، عز الدين المشنوش، احتجاز طائرة الشركة في مطار مصراتة، من قبل مساعد مدير المطار، حسين بلاعو، موضحاً أن الطائرة كانت في رحلة صيانة إلى مطار مصراتة، قبل منعها من الإقلاع بعد انتهاء عمليات الصيانة، بموجب أمرٍ من مساعد مدير المطار.

ولفت بلاعو، إلى أنه سيؤدي احتجاز الطائرة الوحيدة لدى الشركة بالمنطقة الشرقية؛ إلى تعطّل جميع الرحلات التي كان من المفترض تسييرها، وحمّل المتحدث باسم الخطوط الليبية، مسؤولية هذه الواقعة على إدارة المطار.

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