الخارجية التركية : سندعم الحكومة الجديدة التي توافقت عليها الأطراف الليبية بكل أنواع الدعم

ليبيا – أعلنت تركيا أنها ستقدم ما اسمته كل أنواع الدعم لهيكل الحكومة الجديدة التي توافقت عليها الأطراف الليبية والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة.

الخارجية التركية رحبت في بيان لها نشرته وكالة “الأناضول” التركية الرسمية اليوم الجمعة بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية.

وأوضح البيان: “تركيا ستقدم كل أنواع الدعم لهيكل الإدارة الجديدة (التي اتفقت عليها الأطراف الليبية) والتي ستتشكل على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة”.

وأضاف: “نأمل أن تبدي كل القوى الدولية الفاعلة المسؤولية نفسها من أجل إحلال السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا”.​​​​​​​

وزعمت الخارجية التركية تأكيد حرصها على أهمية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، معربة عن تمنياتها إنشاء هيكل الإدارة الجديدة الموحدة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان :”الإسراع في إنشاء هيكل الإدارة الموحدة مهم ليس فقط من أجل التحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، ولكن أيضًا لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الليبي الصديق والشقيق في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد نتيجة ما اسمته الهجوم على طرابلس في أبريل 2019، والحصار النفطي في البلاد”.

وذكر البيان أن تركيا أكدت منذ البداية أن الأزمة في ليبيا ليس لها حل عسكري، ولعبت دوراً رئيسيا في المساهمة بشكل بناء لعقد مؤتمر برلين وتنفيذ نتائجه، وتحقيق التوازن في الميدان من خلال ضمان وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية التي توقفت في أبريل 2019.

وشدد البيان على أهمية عدم نسف جهود الحل السياسي مجدداً، التي تسهلها الأمم المتحدة من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

ولفتت إلى أن تركيا تتابع بقلق ماوصفته بـ”التحصينات العسكرية وانتهاكات وقف إطلاق النار” التي تقوم بها ما أسمته بـ”الكيانات غير الشرعية “في البلاد.

وجاء في البيان: “إن تركيا ستواصل نهجها البناء تجاه ليبيا، عبر استمرار تعاونها بحزم مع الحكومة الشرعية، بما يتوافق مع إرادة الشعب الليبي، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا، ونتائج مؤتمر برلين” في وقت كانت فيه انقرة اول من خرق ذلك المؤتمر.

المرصد – متابعات

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