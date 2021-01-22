رغم مساعيها لإفشال الحوار.. تركيا ترحب بالاتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن ترحيبها بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي حول آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إنها تهتم بسلامة ووحدة ليبيا، مضيفة أن خطوة التوافق الأخيرة ستُشكّل نقطة بداية لتلبية الاحتياجات العاجلة لليبيين في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، بحسب البيان.

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، في وقت سابق، توصل ملتقى الحوار السياسي اللّيبي لاتفاق بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة قد لقي ترحيبا دوليا واسعا.

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