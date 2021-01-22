السراج يطالب مجلس الأمن بقرار تثبيت موعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم

ليبيا – بعث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن طلب فيها دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الوطنية العامة الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد يوم الـ24 من شهر ديسمبر القادم.

السراج طالب في رسالته بإصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد، ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الإمكانات اللازمة لها لتقدم المساعدة التقنية والفنية .

كما طلب رئيس الرئاسي المساعدة الفنية في سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في كافة مراحله، وتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الأمم المتحدة إلى الإسراع في أقرب وقت ممكن لإرسال فريق لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص، لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية المستقرة.