“تسييري” أجخرة يتابع سير عمل المشاريع الخدمية

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية اجخرة قبل أيام من تسليم منصبه إلى المجلس المنتخب بزيارة تفقدية لمشاريع توصيل المياه وتعبيد طريق بطول 2 كيلو متر والتي تشرف عليها وتنفذها جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الواحات وذلك بقصد متابعة سير العمل فيها ونسبة الانجاز.

ويشرف مكتب مشروعات المجلس البلدي على متابعة هذه المشاريع والتي وصلت نسبة الانجاز فيها الى 90% وتبقى من العمل القليل حتى تصل المياه إلى المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مساع يقوم بها المجلس التسييري الذي أوشك على تسليم مهامه إلى مجلس منتخب جديد حيث عمل على إنشاء حقل آبار اجخرة الذي يهدف إلى إيجاد بديل لتغذية سكان المنطقة بالمياه كما عمل على إطلاق مشاريع بنية تحتية وإصلاح الطرقات.

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