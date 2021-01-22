شكشك: وضع شبكة الكهرباء حرج جدا

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن وضع شبكة الكهرباء حرج جداً، ومشاكل الصيف الماضي مازالت قائمة، ولم تعالج بل زادت.

وقال شكشك في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24، إنهم أوصوا إدارة الشركة بضرورة إدخال أكبر عدد من الوحدات للصيانة في وقت واحد.

ودعا رئيس ديوان المحاسبة الجهات المعنية إلى اجتماع عاجل للاتفاق على خطة عمل طارئة لرفع القدرة الإنتاجية للكهرباء بمقدار 1,500 ميجاوات بشكل سريع.

وذكر شكشك أن الفساد في إدارات الدولة مرتبط بغياب المساءلة، والجهات الرقابية قائمة بدورها، وخاصة ديوان المحاسبة، لكن دورها لا يكتمل إلا بالاستقرار السياسي، ووجود حكومة قوية، وتفعيل المساءلة الحقيقية.