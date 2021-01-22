ستولتنبرغ يبحث مع تشاووش أوغلو تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي”ناتو”، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تطورات الأوضاع في ليبيا والتوترات في شرق المتوسط.

وأعرب ستولتنبرغ خلال اللقاء عن قلقه بشأن الوضع في ليبيا، مؤكدا أن الحلف ملتزم بتقديم المشورة في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية طويلة الأمد مع مراعاة الظروف السياسية والأمنية.

ورحب ستولتنبرغ بمواصلة المحادثات بين تركيا واليونان بوساطة بشأن آلية عسكرية لفض الصراعات في منطقة شرق المتوسط.

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