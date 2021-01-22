محمود عبدالعزيز: ألاعيب السراج باتت مكشوفة وهناك من يحركه

قال عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته، محمود عبد العزيز، اليوم الجمعة، إن ألاعيب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، باتت مكشوفة، مؤكدًا أن هناك أشخاص يحركونه.

وأعرب عبد العزيز في تصريح إعلامي تابعته ليبيا24 عن استغرابه من تصرفات السراج، الذي أعلن أنه سيستقيل ثم تراجع عن الاستقالة، مبينًا أنه يحاول الاستمرار في السلطة.

ووصف عبد العزيز ما يجري في اجتماعات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بأنه انقلاب، مشيرًا إلى أن المبعوثة الأممية بالإنابة هي التي “تعد الطبخة” وليس مجلس النواب ولا ما يسمى بمجلس الدولة.

وأضاف عبد العزيز أن تصريحات المفتي المعزول الصادق الغرياني، ليس بها ما يغضب أي أحد، واصفًا بيان تنظيم الإخوان بشأنها بأنه مخزي.

وتابع عبد العزيز أن هناك مليارات يتم الحديث عنها لمواجهة أزمة كورونا وذلك في الوقت الذي لا توجد فيه مراكز عزل، لافتًا إلى أنه كان الأجدر بتنظيم الإخوان أن يرد علي الفاسدين الذين تسببوا في فشل مواجهة أزمة كورونا بدل أن يرد علي تصريحات الغرياني، مؤكدًا على ضرورة محاربة الفاسدين، على حد قوله.

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