“زبيدة” محذرا من تشكيل رئاسي وحكومة تؤسس لصراع الأقاليم: الدستور يفصل لدولة الإخوان

قال أستاذ القانون الدولي الليبي محمد زبيدة، إن المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، لن تترك العمل في البعثة إلا بعد تشكيل الحكومة، مشيرا إلى السيناريو الذي شكلت على إثره حكومة الوفاق قبل مغادرة المبعوث السابق ليون مهامه.

وحذر في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، من تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة بالآلية التي تؤسّس لصراع بين الأقاليم الثلاثة، مطالبا بضرورة نزع سلاح المليشيات من أجل استقرار الوضع، وإخراج المرتزقة، بما ييسر وجودة سلطة مركزية واحدة قادرة على إدارة الدولة بشكل قوي دون المحاصصة الحاصلة.

وتابع، أن الأزمة ليست في النصوص الدستورية، وأنها لا تمنع الصراعات، في حين أن مشروع الدستور الموجود حاليًا يؤسّس لدولة على مقاس جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، مشددا على أن جميع المواد التي تضمنها المشروع تؤسس لدولة تتماشى مع الجماعات الدينية، وأنه لا يمكن القبول به تحت أي ظرف، في حين أنه يمكن العمل من خلال إعلان دستوري حتى وجود سلطة موحدة في البلاد.