ليبيا الان

العكاري : اعتمادات مستندية خلال أول 10 أيام من يناير بقيمة 300 مليون دولار

تم النشر منذُ 29 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو اللجنة الفنية في المصرف المركزي طرابلس مصباح العكاري إنه فتح اعتمادات مستندية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري.

العكاري وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الجمعة أكد أن فتح الاعتمادات المستندية تم في شهر يناير الجاري بنحو 300 مليون دولار أمريكي.

هذا وشهدت بعض المصارف إقبالا من قبل بعض المودعين في مصارف مُنحت اعتمادات ما أدى لحلحلة أزمة السيولة بشكل جزئي باستثناء مصرف التجارة والتنمية الذي يرفض الكبير وفقًا لبعض المصادر منحه أي مبالغ من النقد الأجنبي للبيع .

المرصد – متابعات

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اذا هناك خرق اجنبي او عملاء عرب داخل الادارة المصرفية ولا يمكن لمدير بنك او مصرف ان يؤمن ادارة البنك دون الرجوع الى المحاسب الاداري والرقابة على المعلومات البنكية او اي قروض او اعتمادات بدون ضمانات – وخاصة في وحود وزارة مالية غير مراقبة ولم لوضع تحت محاسبة لسنوات من رءيس مجلس الوزراء …!!!
    يا اخي خليك واقعي فهذه الأمور توجد بنوك في دول اخرى لا يمكن ان يعطيك فلس او اي اعتماد او قرض دون اي ضمانات ملموسة وضمان بالسكن والمعاش واحيانا حجز جوازات سفر للقروض والاعتمادات المالية الكبيرة ..!!!
    احيانا تصل الى حجز ممتلكات ومنازل وفنادق او مصانع او محلات او أسواق او تشاركيات لقطاعات خاصة – وبيعها للمصرف على شكل مستندات – وتصل عقوباتها السجن من عشر الى 15 سنة دون اي استءناف المخالفين او المخالفات ..!!! حتى فالقطاع العام اذا لم تكون هناك نتاءج تقسيط وعاءدات تعود للبنك ويحددها المحافظ والادارة المحاسبة –
    من الضروري تشكيل لجنة من ادارة البنك للتفتيش الاداري الوظيفي للبنوك واهمية المحافظة على البيانات …!!!! وتقديم المخالفين للعدالة
    وهذه أشياء لا يمكن التعاون او التهاون فيها مع اي جهة او حزب او اي دولة اخرى .
    اذا كانت هناك آي مشتريات تخص القطاع العام فلابد من تقديم فواتير مصورة بأسماء المشتريات والموقعين على الصرف – حتى يتم الاستبيان وعدم التفريط في الدخل السنوي للبنك .
    الان بنك مصراتة لم يقدم اي بيانات وتمت تمويل مبالغ ضخمة للداخلية لسيارات ودراجات وتقارير طبية لا لزوم لها إطلاقا – ويدعمون قطاعات خاصة غير مراقبة أمنيا من وزارة العدل – ويتم استجلاب ممنوعات وتهريب أمرا لقباءل ومناطق وجهات خارحية ربما تكون خطر على الامن الليبي بشكل عام .

    رد

  • اذا هناك خرق اجنبي او عملاء عرب داخل الادارة المصرفية ولا يمكن لمدير بنك او مصرف ان يؤمن ادارة البنك دون الرجوع الى المحاسب الاداري والرقابة على المعلومات البنكية او اي قروض او اعتمادات بدون ضمانات – وخاصة في وحود وزارة مالية غير مراقبة ولم لوضع تحت محاسبة لسنوات من رءيس مجلس الوزراء …!!!
    يا اخي خليك واقعي فهذه الأمور توج بنوك في دول اخرى لا يمكن ان يعطيك فلس او اي اعتماد او قرض دون اي ضمانات ملموسة وضمان بالسكن والمعاش واحيانا حجز جوازات سفر للقروض والاعتمادات المالية الكبيرة ..!!!
    احيانا تصل الى حجز ممتلكات ومنازل وفنادق او مصانع او محلات او أسواق او تشاركيات لقطاعات خاصة – وبيعها للمصرف على شكل مستندات – وتصل عقوباتها السجن من عشر الى 15 سنة دون اي استءناف المخالفين او المخالفات ..!!! حتى فالقطاع العام اذا لم تكون هناك نتاء تقسيط وعاءدات تعود للبنك ويحددها المحافظ والادارة المحاسبة –
    من الضروري تشكيل لجنة من ادارة البنك للتفتيش الاداري الوظيفي للبنوك واهمية المحافظة على البيانات …!!!! وتقديم المخالفين للعدالة
    يؤكد موظفين فالقطاعات الخدمية والموسسات المهمة مثل التعليم العام بمراحله والصحة والخدمات العامة والضمان للمعاقين الليبين والعجزة والأرامل والأساتذة والمرافق الاسلامية الليبية المحلية ويحتاجون الى انتباه من الادارة العامة الليبية –
    وبالنسبة للامور الاخرى
    السابق ذكرها فيها أشياء لا يمكن التعاون او التهاون فيها مع اي جهة او حزب او اي دولة اخرى .
    اذا كانت هناك آي مشتريات تخص القطاع العام فلابد من تقديم فواتير مصورة بأسماء المشتريات والموقعين على الصرف – حتى يتم الاستبيان وعدم التفريط في الدخل السنوي للبنك .
    الان بنك مصراتة لم يقدم اي بيانات وتمت تمويل مبالغ ضخمة للداخلية لسيارات ودراجات وتقارير طبية لا لزوم لها إطلاقا – ويدعمون قطاعات خاصة غير مراقبة أمنيا من وزارة العدل – ويتم استجلاب ممنوعات وتهريب أمراء لقباءل وشراء خيول وعقارات واستراحات ومناطق وجهات خارحية ربما تكون خطر على الامن الليبي بشكل عام .

    رد