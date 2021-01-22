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بنغازي تستضيف مراسم تنصيب عمداء بلديات الواحات

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في المنطقة الشرقية في مدينة بنغازي مراسم انتخاب عمداء بلديات جالو وأوجلة واجخرة.

واستضافت قاعة فندق تيبستي مراسم تنصيب عمداء البلديات بحضور لفيف من المسؤولين والمهتمين وبعد إلقاء الكلمات الافتتاحية في مراسم التنصيب تم تقديم عرض مرئي تناول مراحل العملية الانتخابية بالواحات.

وبعد إعلان النتائج تقدم عمداء وأعضاء البلديات الثلاثة لأداء اليمين القانونية أمام وزير الحكم المحلي، وبات لهذه المناطق بعد حفل التنصيب مجالس بلدية منتخبة تنهي دور المجالس التسييرية التي قامت بتسهيل العمل لحين انتخاب مجالس جديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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