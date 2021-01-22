“السني”لمجلس الأمن: نطالب الأمم المتحدة بتقديم الدعم والمساعدة لإجراء الانتخابات في ليبيا

أرسل طارق السني مندوب حكومة الوفاق خطابا لرئيس مجلس الأمن السفير طارق الأدب

قال فيه: “بناءً على تعليمات حكومتي، يشرفني أن أرفق طيه رسالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، المؤرخة في 20 يناير 2021 والموجبة للأمين العام للأمم المتحدة وإلى سيادتكم, بشأن طلب دولة ليبيا من الأمم المتحدة تقديم الدعم والمساعدة التقنية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية العامة، والتي أُتفِقَ على إقامتها في 24 من ديسمو 2021 م.

وتابعت الرسالة، أرجو ممتناً إصدار المرفق كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن وتعميمها على الدول الأعضاء، ونتمنى أن يلقى هذا الطلب الدعم والاهتمام من الأمم المتحدة والمجلس الموقر في أقرب فرصة ممكنة.