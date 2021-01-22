الغرياني يفتح النار على حزب العدالة والبناء

هاجم المفتي السابق الشيخ الصادق الغرياني حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، مؤكدا بأن ما يجري ليس حوار بل صراع على السلطة حسب وصفه.

وأوضح الغرياني في برنامجه الأسبوعي الإسلام والحياة والذي يبث على قناة التناصح أن الصراع الحالي هو بين جناح يقوده حزب العدالة والبناء وآخر يقوده الفريق الآخر دون أن يبين من هو، مؤكدا أن أسوأهم هو الذي يقوده حزب العدالة والبناء وهو المتحمس و المتعصب والمتشدد لأن يضع لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على رأس المجلس الرئاسي المرتقب بحسب قول الغرياني، والذي أكمل تهجمه على الممثلين لحزب العدالة والبناء متهما إياهم بالتزييف والتدليس ووضع الحجج الواهية حسب قوله إذا ما طُلب منهم تعليل اختيار المستشار عقيلة صالح لهذا المنصب.

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